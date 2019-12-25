В России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов

Вопросом занимается Роскачество.

Аналог Мишлен для оценки российских ресторанов появится в нашей стране. Такое заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал глава Роскачества Максим Протасов. Эксперт заметил, что в механике будет присутствовать самооценка учреждения, которую профильная организация планирует проверять с помощью выездных или онлайн-проверок. Речь идет о том, что уполномоченные ли ца будут смотреть насколько то, что заведение о себе заявляет, в действительности соответствует тому, что видят окружающие.

В июне мы запустили федеральную премию, которая называется "Сервис-Страна". Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского Мишлена. Максим Протасов, глава Роскачества

Организация также рассматривает возможность работы с поисковыми системами, которые агрегируют отзывы пользователей. Роскачество планирует совмещать пользовательский опыт посещения ресторана с моделью оценки. Специалисты ведомства планируют создать рейтинг лидеров клиентского сервиса, в том числе, среди отелей, ресторанов и общепита.

"Красный гид" Michelin придет в Петербург не скоро.

Фото: Piter.tv