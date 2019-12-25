"Красный гид" Michelin придет в Петербург не скоро

В комитете по туризму заявили, что в ближайшее время ждать "Красный гид" в Петербурге не стоит.

В октябре 2021 года в Москве состоялась презентация первого выпуска всемирно известного гастрономического гида Michelin, посвященного столице России. На презентации вручили первые звезды и другие награды московским шеф-поварам. Россия стала 33 страной по счету, где выпускают Michelin. "Мишленовский ресторан" – бренд, даже факт упоминания ресторана в гиде, пусть без присуждения звезды, – уже признание мастерства шеф-повара и всей остальной команды. Известно, что процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Так, в первый московский гид Michelin вошло 69 ресторанов – девять из них получили звезды, а остальные – другие отметки. В связи с этим у многих возник вопрос, когда ждать Michelin в Петербурге? Piter.tv узнал у комитета по туризму.

Слухи о приходе Michelin в Петербург были замечены еще в феврале. Тогда председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев заявил, что для начала нужно подготовить определенные документы. В том, что "Красный гид" может прийти в Северную столицу, сомневаться не приходится, поскольку многие рестораны уже вошли в The World"s 50 Best Restaurants, а некоторые заведения получили похвалу от иностранных коллег. К тому же, до 30% мотивации выбора направления путешествия зависит от того, что нового можно попробовать из еды. Петербургская кухня выигрывает в этом плане за счет своей многонациональности. Председатель комитета отметил, что появление французского гида поможет Петербургу в развитии туризма.

Заговорили о "Красном гиде" снова спустя полгода. В августе глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев рассказал "Фонтанке", что ресторанный гид "Мишлен" появится в Петербурге через 2-3 года. Тогда и стало известно, что после того, как проект "обкатают" в Москве, можно будет говорить о его появлении в Северной столице. Несмотря на то, что летом была информация об обсуждении дорожной карты для Петербурга с "Мишлен", сейчас сообщить какие-то новости Piter.tv не смогли.

В связи с официальным приходом "Красного гида" в Москву, Piter.tv решил узнать, есть ли у проекта новости. Редакция связалась с пресс-службой комитета по туризму Петербурга. Как оказалось, никаких сдвигов пока нет. А говорить о продолжении проекта в Петербурге и вовсе рано. Переговоры пока не ведутся, сколько времени потребуется для "обкатки" его в Москве – пока несясно. Предположительно, "Красный гид" не сможет появиться в Северной столице через два года, поскольку год уйдет только на дегустацию блюд в ресторанах города, а в условиях COVID-ограничений, это может затянуться.

Буквально через несколько дней на просторах сети снова заговорили о Michelin. Некоторые СМИ опубликлвали новость, согласно которой, председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что проведение маркетинговой кампании будет способствовать продвижению туристских возможностей города. То есть, существенно важных изменений в проекте пока нет.

Компанию по производству шин Michelin основали братья Андре и Эдуард Мишлен в 1889 году в Клермон-Ферране. Чтобы увеличить продажи и помочь путешественникам разнообразить свой путь, был разработан красный гид со списком мест, где можно заправиться, поменять шину, остановиться на ночлег и поесть. До 1920 года гид был бесплатным. По легенде, однажды Андре Мишлен приехал в шиномонтажную мастерскую и увидел, как его любимые гиды используются для поддержки верстака. С тех пор в основу гида лег принцип "человек по-настоящему ценит только то, за что он платит". В 1920 году путеводитель перевыпустили, а его цена составила 7 франков. С 1926 года ресторанам начали присваивать звезды.

Сейчас в путеводитель входят более 15 тыс. ресторанов на более чем 35 территориях на трех континентах, и с тех пор по всему миру было продано более 30 млн гидов.

Фото: Pixeles, Michelin гид (официальный сайт)