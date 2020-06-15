Стало известно, когда в Петербург придет "Красный гид" Michelin

В комитете по туризму предполагают, что ресторанный гид может появиться через пару лет.

В пятницу, 13 августа, глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев рассказал "Фонтанке", что ресторанный гид "Мишлен" появится в Петербурге через 2-3 года.

Смольный общался с представителями "Красного путеводителя" буквально месяц назад. Тогда на встрече решили, что проект сначала "обкатают" в Москве, а произойти это должно до конца этого года. На данном этапе ведутся обсуждения дорожной карты для Петербурга с "Мишлен", которая рассчитана на пару лет. По словам Корнеева, специалисты договариваются о совместном маркетинге и продвижении города через инструменты партеров.

Ресторанный гид Michelin основали в 1900 году и является самым уважаемым и популярным рейтингом.

Ранее мы писали, что более 5 тыс. организаций и ИП Петербурга зарегистрировались для участия в Городском акселераторе.

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