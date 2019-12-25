Более 5 тыс. организаций и ИП Петербурга зарегистрировались для участия в Городском акселераторе

Больше всего участников зарегистрировались из сферы торговых и бытовых услуг.

В четверг, 5 августа, в пресс-службе Центра развития и поддержки предпринимательства сообщили, что более 5 000 организаций и ИП Петербурга зарегистрировались для участия в Городском акселераторе.

Большинство участников предоставляют торговые и бытовые услуги, на втором месте по численности участников – общественное питание (рестораны, бары, магазины). Также в программе участвуют модные дома, архитектурные, дизайнерские и рекламные агентства, производственные компании и IT. Всего 3% от общего количества полученных заявок представляют направление социального предпринимательства и образования.

Напомним, что данный проект создан при поддержке комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, цель которого – обеспечить ускоренное восстановление и развитие малых и средних компаний города.

Участники смогут получить диагностику своего бизнеса, а также получат доступ к менторским и визионерским лекциям. Для каждой стратегии развития бизнеса и каждого направления собрали пул экспертов, лидеров представляемых ими отраслей бизнеса, предпринимателей-практиков.

Ранее мы писали, что работающая молодежь Петербурга хочет проводить больше собственных мероприятий.

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