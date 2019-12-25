Работающая молодежь Петербурга хочет проводить больше собственных мероприятий

На данный момент в Петербурге 190 тысяч молодых ребят трудятся на городских заводах, более 350 тысячи молодежи от 18 до 30 лет работают в промышленной сфере.

В четверг, 5 августа, пресс-служба центра профориентации "Вектор" сообщила, что специалисты провели второе выездное профориентационное мероприятие для работающей молодежи города.

Два дня образовательных интенсивов проходили на загородной базе, где 75 активистов от 31 предприятия Петербурга смогли познакомиться друг с другом. Участники посещали лекции и тренинги, прокачали навыки актерского и ораторского мастерства, узнали лайфхаки получения грантов от Росмолодежи, полученные знания помогут в реализации собственных проектов.

В ходе встреч также выяснилось, что работающая молодежь хотела бы провести велопробег в поддержку бездомных животных, театральный марафон, соревнования по киберспорту, конкурс Мистер и Мисс среди предприятий. Были предложены идеи о неформальном совестном отдыхе, например, заплыв на sup-бордах, турслёт, турнир по игре "Мафия".

Такие мероприятия проводят каждый год при поддержке комитета и способствуют сплачиванию работающей молодежи.

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Фото: пресс-служба центра "Вектор"