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Борец Угуев принес России 16-е золото Олимпиады
Сегодня, 14:34
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Борец Угуев принес России 16-е золото Олимпиады

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Заур Угуев обыграл в финале Кумара Рави.

Российский борец по смешанному стилю Заур Угуев принес своей стране 16-е золото Олимпиады в Токио. Спортсмен завоевал награду в весовой категории до 57 килограммов. В финале турнира он обыграл на ринге индийского представителя Кумара Рави. Встреча завершилась с результатом 7-4. 

Бронзовыми призерами соревнований стали казахстанских спортсмен Нурислам Санаев и американец Томас Гилман.

Велогонщик Дмитриев пробился в полуфинал Олимпиады в спринте.

Фото: Instagram/uguev11

Теги: заур угуев, золотая медаль, олимпиада в токио
Категории: Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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