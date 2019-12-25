Борец Угуев принес России 16-е золото Олимпиады

Заур Угуев обыграл в финале Кумара Рави.

Российский борец по смешанному стилю Заур Угуев принес своей стране 16-е золото Олимпиады в Токио. Спортсмен завоевал награду в весовой категории до 57 килограммов. В финале турнира он обыграл на ринге индийского представителя Кумара Рави. Встреча завершилась с результатом 7-4.

Бронзовыми призерами соревнований стали казахстанских спортсмен Нурислам Санаев и американец Томас Гилман.

Велогонщик Дмитриев пробился в полуфинал Олимпиады в спринте.

Фото: Instagram/uguev11