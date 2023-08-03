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Медведева назвала главную несбывшуюся мечту жизни

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Фигуристка объяснила, что больше не хочет "золото Олимпиады".

Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева призналась в том, что отказалась от мечты выиграть золотую медаль Олимпиады. Соответствующее заявление 23-летняя девушка сделала в эфире YouTube-канала "Не Пруст".

Мечта, от которой я отказалась — олимпийское золото. Мечта, которой не суждено уже сбыться. И, типа, это окей. Не скажу, что это делает меня какой-то несчастной.

Евгения Медведева, спортсменка из РФ

Напомним, что девушка принимала участие в Играх 2018 года, которые прошли в Пхенчхане. Там Евгения Медведева заняла второе место среди одиночниц. Она уступила первое место своей соотечественнице Алине Загитовой. Дополнительно фигуристка завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях. Также на ее счету записано по две победы на Чемпионатах мира и Европы.

Медведева заявила, что российские хоккеисты сыграли на ОИ-2018 благодаря ей.

Фото и видео: YouTube / НЕ ПРУСТ

Теги: евгения медведева, золотая медаль, мечта, олимпиада, серебряная модель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт,

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