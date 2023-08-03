Медведева заявила, что российские хоккеисты сыграли на ОИ-2018 благодаря ей

Олимпийская чемпионка раскрыла свой поступок, которым гордится больше всего.

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады в 2018 году, российская фигуристка Евгения Медведева заявила о том, что поступком, которым она гордится больше всего в жизни, является ее выступление на саммите Международного олимпийского комитета (МОК). Соответствующей информацией спортсменка поделилась в эфире YouTube-канала "Не Пруст". Девушка напомнила, что выступила с речью в Лозанне на мероприятии при исполнительном комитете МОК в декабре 2017 года. В тексте она призвала дать возможность "чистым" (без допинга) атлетам из РФ выступить на турнире, проводимом в Пхёнчхане.

Я там выступала спикером для того, чтобы нашу страну допустили до командных соревнований на Олимпиаде 2018 года. Я сделала немалый вклад для того, чтобы наша хоккейная команда выступала, и ребята в итоге выиграли. Евгения Медведева, фигуристка из РФ

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Фото и видео: YouTube / НЕ ПРУСТ