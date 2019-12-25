Хоккей стал самым популярным видом спорта у петербуржцев на зимних играх в Пекине

Зимние игры оказались значимым событием для россиян. Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

Самым популярным видом спорта во всех регионах оказался хоккей. В Петербурге на него пришлось 26% от общего числа просмотров игр, а самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии.

Второе место по популярности у петербуржцев занимает фигурное катание (15% просмотров), третье – биатлон (14%), четвертое – лыжные гонки (10%), пятое – кёрлинг (9%). Меньше всего пользователи смотрели соревнования по бобслею.

Петербуржцы оказались на 38 месте среди всех регионов России по времени, которое тратили на просмотр соревнований. Больше всего времени на просмотр трансляции тратили жители Кировской области. На втором месте – Вологодская область, на третьем – Удмуртия.

Пользователи были готовы смотреть трансляции в неудобное время. Из 10 самых популярных в Санкт-Петербурге передач 5 шли утром или днем в рабочие дни, а трансляция финала по хоккею, собравшая больше всего просмотров, началась в 7 утра воскресенья (по московскому времени).

Недавно МегаФон разработал тариф для детей.

Фото: Instagram / @russiahockey

Инфографика: Мегафон