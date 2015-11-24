Совет директоров в полном составе и операционный менеджмент СКА сложили полномочия

Также результаты работы Совета Директоров, главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными

Совет директоров СКА сложил свои полномочия в полном составе. Как рассказали в пресс-службе СКА, 30 мая состоялось заседание Совета директоров клуба.

С учётом недостижения по итогам двух последних сезонов поставленных перед основной командой целей и вылета во втором и первом раундах плей-офф Совет директоров в полном составе и операционный менеджмент складывают полномочия. Хоккейный клуб СКА

Также результаты работы Совета Директоров, главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными. Новый состав Совета директоров возглавит Заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Маркелов Виталий Анатольевич. Генеральным директором клуба назначен Стеничкин Никита Геннадьевич.

В апреле СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина впервые за 15 лет.

Фото: ВКонтакте/ Хоккейный клуб СКА