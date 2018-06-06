Велогонщик Дмитриев пробился в полуфинал Олимпиады в спринте

Россиянин оказался быстрее Николаса Пола в четвертьфинале.

Российский велогонщик Денис Дмитриев пробился в полуфинал Олимпиады в спринте. В четвертьфинале спортсмен одолел представителя Тринидада и Тобаго Николаса Пола. При этом в первом заезде молодой человек уступил сопернику на 0,295 секунды.

Во втором заезде Полу выдали предупреждение из-за выхода с финишного коридора. В решающей гонке оказался быстрее россиянин. Он опередил иностранца на 4,383 секунды. Медали по данной дисциплине на летних Олимпийских Играх в Японии будут разыграны в пятницу 6 августа.

Напомним, что Денису Дмитриеву 35 лет. Спортсмен является чемпионом мира за 2017 год, а также четырехкратным чемпионом Европы (в 2010, 2012, 2013, 2020 годах).

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