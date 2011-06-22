В Петербурге стартовала велогонка La Strada

В спортивных соревнованиях участвуют около 500 человек старше 18 лет. Среди них есть и вице-губернатор Пиотровский.

Сегодня, 26 сентября, в Петербурге провели веломарафон La Strada. Стартовой точкой стала Дворцовая площадь. На гонки приехали около 500 жителей города. Все участники заранее прошли регистрацию, чтобы попробовать свои силы в проекте.

Самые опытные спортсмены выбрали дистанцию на 80 км. Этот марафон оказался сложным: за действиями участников следили судьи, а также был введен регламент. Победители получат титул чемпиона La Strada.

Любители предпочли попробовать свои силы в 40-километровом маршруте по набережным города. Дорога заняла около 1,5 часов. Среди участников данной категории был замечен и Борис Пиотровский.

Начинающие велоспортсмены выбрали дистанцию на 20 км. На путь велосипедисты потратили менее часа. Самые быстрые участники дорожки тоже получили грамоты.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в спортивные секции и на соревнования в Петербурге можно будет записываться онлайн.

Фото: ВКонтакте / La STRADA RACE