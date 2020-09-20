В спортивные секции и на соревнования в Петербурге можно будет записываться онлайн

Информацию о спортивных площадках также можно будет получать онлайн.

В Петербурге со следующего года запустят программу "Массовый спорт — онлайн". Она станет часть Стратегии цифровой трансформации города. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Станислава Казарина.

Программа позволит профессиональным спортсменам и любителям спорта планировать и организовывать свой тренировочный процесс, регистрироваться на соревнования, получать информацию о площадках, на которых можно заниматься спортом, и бронировать их.

Проект направлен на достижение целей нацпроекта, согласно которому нужно увеличить долю граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%.

В Стратегию цифровой трансформации вошли 78 проектов, направленных на развитие образования, здравоохранения, транспорта, спорта, ЖКХ, строительства, городского хозяйства. Например, организация быстрой диагностики заболеваний, интеграция традиционного образования с новыми возможностями, внедрение цифровых решений в туристический сервис.

Фото: ВКонтакте / Комитет по физической культуре и спорту