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В спортивные секции и на соревнования в Петербурге можно будет записываться онлайн
Сегодня, 12:56
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В спортивные секции и на соревнования в Петербурге можно будет записываться онлайн

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Информацию о спортивных площадках также можно будет получать онлайн.

В Петербурге со следующего года запустят программу "Массовый спорт — онлайн". Она станет часть Стратегии цифровой трансформации города. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Станислава Казарина.

Программа позволит профессиональным спортсменам и любителям спорта планировать и организовывать свой тренировочный процесс, регистрироваться на соревнования, получать информацию о площадках, на которых можно заниматься спортом, и бронировать их. 

Проект направлен на достижение целей нацпроекта, согласно которому нужно увеличить долю граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%. 

В Стратегию цифровой трансформации вошли 78 проектов, направленных на развитие образования, здравоохранения, транспорта, спорта, ЖКХ, строительства, городского хозяйства. Например, организация быстрой диагностики заболеваний, интеграция традиционного образования с новыми возможностями, внедрение цифровых решений в туристический сервис. 

Фото: ВКонтакте / Комитет по физической культуре и спорту

Теги: спорт, цифровизация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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