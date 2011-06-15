Российский боксер Глеб Бакши выиграл бронзу Олимпиады в Токио

Вторым бронзовым призером стал Эумир Марсьяль.

Российский боксер Глеб Бакши выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Таким образом спортсмен принес своей стране 54-ую награду на летних Играх в Японии. Он отличился в турнире в категории до 75 килограмм.

Напомним, что ранее Бакши уступил в полуфинальном поединке бразильскому представителю Хеберту Соузе. Судьи приняли раздельное решение - 1:4. Иностранец прошел в финал соревнования вместе с украинцем Александром Хижняком. Последний в свою очередь обыграл на ринге филиппинца Эумира Марсьяля со счетом 3:2. Марсьяль также стал бронзовым призером Олимпиады.

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