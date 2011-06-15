Российский боксер Батыргазиев выиграл золото Олимпиады-2020

В финальном бое он победил американца Дюка Рэгана.

Российский боксер Альберт Батыргазиев стал чемпионом в весе до 57 кг на Олимпиаде-2020, которая в настоящее время проходит в Токио.

В финальном поединке он победил спортсмена из Соединенных Штатов Дюка Рэгана со счетом 3:2. Бронзовыми призерами в этой категории стали кубинец Лазаро Альварес и боксер из Ганы Самуэль Таки.

Для сборной РФ эта золотая медаль стала 15-й по счету на Играх. Всего в копилке российских олимпийцев 21 серебряная и 19 бронзовых наград.

Напомним, завтра проведет поединок еще один российский боксер Муслим Гаджимагомедов. Он выступает в весовой категории до 91 кг. В полуфинале российский спортсмен победил своего соперника из Новой Зеландии Дэвида Ньику. В заключительном бое Гаджимагомедов выступит против кубинского боксера Хулио Сесар ла Круса.

Ранее российские волейболисты обыграли бразильцев и вышли в финал Олимпиады.

Фото: Instagram / alba_boxing