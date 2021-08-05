В финале соревнования они сразятся против аргентинцев или французов.

Российские волейболисты обыграли бразильцев и вышли в финал Олимпиады. В полуфинальном соревновании мужская сборная одержала победу со счетом 3-1. Первый сет наши соотечественники уступили оппонентам. Он завершился с результатом 25:18, во втором спортсмены из РФ оказались сильнее — 25:21. Третий и четвертый сеты также были за отечественными волейболистами — 26:24 и 25:23.

Напомним, что 5 августа состоится еще один полуфинал по волейболу. В нем сыграют команды из Франции и Аргентины. Финальное противостояние запланировано на 7 августа. В этот же день пройдет матч за бронзовые медали турнира.

Ласицкене вышла в финал Олимпиады в Токио в прыжках в высоту.

Фото и видео: Instagram / isinbaevayelena