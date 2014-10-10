Россиянка преодолела классификацию.

Российская спортсменка Мария Ласицкене вышла в финал Олимпиады в Токио в прыжках в высоту. Трехкратная чемпионка мира прошла квалификационные соревнования, которые состоялись 5 августа. Девушка смогла взять высоту 1,95 метра. Финал соревнования запланирован на 7 августа. В борьбе за медали осталось 14 претенденток.

Напомним, что Марии Ласицкене 28 лет. Она становилась чемпионкой мира в прыжках в высоту в 2015, 2017, 2019 годах, а также чемпионкой Европы в 2018 году. Дважды спортсменка выигрывала титул на ЧМ в помещениях. Это было в 2014 и 2018 годах. На ее счету победы на ЧЕ в помещении в 2015 и 2019 годах и золото на Всемирных военных играх в 2015, 2019 годах.

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Фото и видео: Instagram / isinbaevayelena