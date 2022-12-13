Ласицкене выиграла Кубок губернатора Краснодарского края

Атлетка смогла преодолеть планку в 1,98 метра.

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала победительницей Кубка губернатора Краснодарского края. Соревнования проводились в городе Славянск-на-Кубани. Спортсменка продемонстрировала результат 1,98 метра. Второе место заняла с показателем 1,91 метра Кристина Королева, а третьей в финальном зачете стала Надежда Андрюхина с прыжком 1,88 метра. У мужчин лидером Артем Чермошанский (7,81 метра), вторым - Сергей Полянский (с уровнем в 7,74 метра. Третье место досталось Данилу Чечелу (7,51 метра). В женских прыжках с шестом первой стала Аксана Гатауллина (4,55), второй - Елизавета Бондаренко (4,35), третьей - Дарья Игнатова (4,15).

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт