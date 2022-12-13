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Бойца из России Мухамеда Берхамова отправили в глухой нокаут на Bellator 290

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Спортсмен уступил в Лос-Анджелесе Лоренцу Ларкину.

Российского бойца смешанных единоборств Мухамеда Берхамова отправили в глухой нокаут на международном турнире Bellator 290. Спортсмен досрочно уступил американскому представители Лоренцу Ларкину на мероприятии, которое проводилось в городе Лос-Анджелесе. Таким образом россиянин потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Схватка между оппонентами завершилась в первом раунде. Речь идет о второй встрече между оппонентами. Ранее в июле 2022 года поединок признали несостоявшимся из-за запрещенного удара Ларкина локтем в затылок.

Федор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в последнем поединке в карьере.

Фото и видео: YouTube / TAMPILO SPORT

Теги: bellator, bellator 290, mma, мухамед берхамов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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