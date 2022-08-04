Ласицкене победила в прыжках в высоту на чемпионате России

Легкоатлетка взяла высоту в 2,00 метра.

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене победила на чемпионате страны по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах. Спортсменка получила первенство с результатом в 1,94 метра. На втором месте расположилась Наталья Спиридонова, которая взяла высоту в 1,91 метра. На третьей позиции оказалась Мария Кочанова. Уже в статусе российской чемпионки Мария Ласицкене взяла высоту 2,00 метра с третьей попытки. Легкоатлетка трижды безуспешно пыталась взять отметку 2,04.

Напомним, что соревнования по данному виду спорта завершатся 5 августа.

Первая ракетка России Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе.

Фото и видео: Вконтакте / ВФЛА / Легкая атлетика России