Олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали из-за ухудшения здоровья

У бывшей спортсменки диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга.

Двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Светлану Мастеркову госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, у бывшей спортсменки диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга. Отмечается, что прошлым летом Мастерковой сделали операцию по удалении опухоли микрохирургическим путем. После нескольких курсов химиотерапии у нее начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами.

Несколько дней назад врачи ввели Мастерковой внутривенно противоопухолевые препараты, после чего отпустили домой. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, однако экс-спортсменке запретили выполнять тяжелую работу и назначили наблюдение у онколога.

Ранее мы сообщали, что Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем.

Фото: Piter.tv