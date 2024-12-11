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Олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали из-за ухудшения здоровья
Сегодня, 9:20
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Олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали из-за ухудшения здоровья

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У бывшей спортсменки диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга.

Двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Светлану Мастеркову госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, у бывшей спортсменки диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга. Отмечается, что прошлым летом Мастерковой сделали операцию по удалении опухоли микрохирургическим путем. После нескольких курсов химиотерапии у нее начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами.

Несколько дней назад врачи ввели Мастерковой внутривенно противоопухолевые препараты, после чего отпустили домой. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, однако экс-спортсменке запретили выполнять тяжелую работу и назначили наблюдение у онколога.

Ранее мы сообщали, что Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем.

Фото: Piter.tv

Теги: госпитализация, здоровье, легкая атлетика, опухоль, светлана мастеркова
Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт,

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