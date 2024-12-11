Олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали из-за ухудшения здоровья

Двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Светлану Мастеркову госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, у бывшей спортсменки диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга. Отмечается, что прошлым летом Мастерковой сделали операцию по удалении опухоли микрохирургическим путем. После нескольких курсов химиотерапии у нее начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами.
Несколько дней назад врачи ввели Мастерковой внутривенно противоопухолевые препараты, после чего отпустили домой. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, однако экс-спортсменке запретили выполнять тяжелую работу и назначили наблюдение у онколога.
Ранее мы сообщали, что Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все