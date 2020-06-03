Первая ракетка России Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Теннисистка обыграла на корте Тейлор Таунсенд.

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал международного теннисного турнира, который проводится в американском городе Сан-Хосе. Мероприятие проводится под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). На корте во время второго круга соревнования спортсмена обошла по очкам представительницу США Тейлор Таунсенд. Встреча завершилась с результатом 6:4, 6:0. Следующей оппоненткой россиянки станет победительница матча между американкой Каролин Долхайд и белоруской Ариной Соболенко.

Напомним, что сейчас Дарье Касаткиной 25 лет. Девушка расположилась на 12-е месте в рейтинге WTA. на счету теннисистки четыре победы на турнирах под эгидой организации. Турнир в Сан-Хосе относится к категории WTA 500. Состязание проводится на покрытии "хард". Финал запланирован на 7 августа. Общий призовой фонд мероприятия составляет 757,9 тысяч долларов.

Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе.

Фото и видео: WTA