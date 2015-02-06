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Мирра Андреева вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

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Шестая ракетка мира обыграла Касаткину в четвертом круге турнира.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

В матче четвертого круга турнира соперницей шестой ракетки мира была представительница Австралии Дарья Касаткина. Андреева одержала победу со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

В четвертьфинале "Ролан Гаррос" россиянка сыграет против победительницы встречи Луа Буассон (Франция) - Джессика Пегула (США).

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел во второй круг "Ролан Гаррос".

Видео: X / Rolan Garros

Теги: wta, дарья касаткина, мирра андреева, ролан гаррос
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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