Мирра Андреева вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Шестая ракетка мира обыграла Касаткину в четвертом круге турнира.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

В матче четвертого круга турнира соперницей шестой ракетки мира была представительница Австралии Дарья Касаткина. Андреева одержала победу со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

В четвертьфинале "Ролан Гаррос" россиянка сыграет против победительницы встречи Луа Буассон (Франция) - Джессика Пегула (США).

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел во второй круг "Ролан Гаррос".

Видео: X / Rolan Garros