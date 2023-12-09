  1. Главная
ВФЛА предложила World Athletics поэтапное возвращение россиян
Сегодня, 10:59
Александр Джорджадзе рассказал о контактах с Себастьяном Коу.

Всероссийская федерация легкой атлетики предложила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) поэтапное возвращение российских спортсменов к состязаниям.  Соответствующее заявление на сессии "Болеем за наших. Как российский спорт возвращается на мировую арену", организованной в рамках форума "Россия - спортивная держава" сообщил генеральный секретарь ВФЛА Александр Джорджадзе. Он напомнил участникам мероприятия, что с 2022 года наши представители в легкой атлетике лишились возможности выступать за страну на состязаниях World Athletics даже в нейтральном статусе.

Мы предложили World Athletics поэтапное возвращение, начиная с юниоров. Именно в этой парадигме ведем диалог, он медленный, но он есть. Все было донесено до совета международной федерации. Диалог есть, но сроки нельзя сказать.

Александр Джорджадзе, глава ВФЛА

Эксперт добавил, что ситуация в мировом спорте остается непростой. На данный момент на ВФЛА наложены бессрочные санкции, поэтому в качестве федерации она лишена практически всех своих возможностей. Однако между сторонами конфликта ведется диалог в непубличном пространстве. В частности, контакты ведутся между президентом World Athletics Себастьяном Коу и  Петром Фрадковым из ВФЛА. Кроме этого работает группа по восстановлению прав российских и белорусских спортсменов.

Фото: pxhere.com

