Магучих: в фотографии с Ласицкене не было политики

Легкоатлетка из Украины прокомментировала травлю из-за снимка с россиянкой.

Легкоатлетка из Украины Ярослава Магучих заявила, что в фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене не было политики. Такое заявление девушка сделала во время пресс-конференции с журналистами во время ее прилета в аэропорт "Борисполь" с Олимпиады в Токио. В Японии она отметилась бронзовой медалью, но подверглась нападкам со стороны народа из-за снимка с соперницей.

У нас свобода слова. Я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает, а также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует. Это опыт, который сделает меня сильнее.. А по фото - я ее поздравила. Там не было никакой политики. Ярослава Магучих, украинская спортсменка

Легкоатлетка напомнила, что по традиции все спортсмены обычно поздравляют друг друга после турниров. Ранее вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов осудил травлю легкоатлетки. Он напомнил, что спорт остается вне политики. За Магучих также вступились двукратный призер Олимпиады в Токио Людмила Лузан и каратист Станислав Горуна. Они считают, что в действиях Магучих не было никакого предательства.

Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту.

Видео: Telegram / Политика Страны