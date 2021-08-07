Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту

Спортсменка преодолела высоту в 2,04 метра.

Российская спортсменка по легкой атлетике, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. Девушка смогла преодолеть планку в 2,04 метра. Она принесла своей стране 20-ую золотую медаль. На второй позиции в дисциплине расположилась австралийская представительница по имени Никола Макдермотт. Она смогла преодолеть планку в 2,02 метра. Третьей (получив бронзовую медаль) с тем же результатом стала украинка Ярослава Магучих.

Борец Садулаев будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады.

Фото: Telegram/Олимпийский комитет России

Видео: Instagram / isinbaevayelena