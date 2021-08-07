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Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту

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Спортсменка преодолела высоту в 2,04 метра.

Российская спортсменка по легкой атлетике, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. Девушка смогла преодолеть планку в 2,04 метра. Она принесла своей стране 20-ую золотую медаль. На второй позиции в дисциплине расположилась австралийская представительница по имени Никола Макдермотт. Она смогла преодолеть планку в 2,02 метра. Третьей (получив бронзовую медаль) с тем же результатом стала украинка Ярослава Магучих.

Борец Садулаев будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады.

Фото: Telegram/Олимпийский комитет России

Видео: Instagram / isinbaevayelena

Теги: золотая медаль, легкая атлетика, мария ласицкене, олимпиада в токио, прыжки в высоту
Категории: Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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