Борец Садулаев будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады

На этот пост его назначил Сергей Поздняков.

Абдулрашид Садулаев будет знаменосцем сборной РФ на церемонии закрытия Олимпиады в Токио. Такое заявление сделал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков во время встречи с спортсменами. Он напомнил, что команда по борьбе завоевала стране четыре золотых и четыре бронзовых медалей на летних Играх. В результате сборная получила второе место в медальном зачете по данной дисциплине.

Напомним, что в вольной борьбе золотые медали завоевали Заур Угуев (в весовой категории до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Бронзовыми наградами отметились Артур Найфонов (до 86 кг) и Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). Впервые с 2004 года россиянки не смогли получить ни одной медали в данном виде спорта.

Борцы греко-римского стиля показали худший результат на Играх с 1996 года. Спортсмены завоевали две бронзовые и одну золотую медали. В весовой категории до 97 кг стал чемпионом стал Муса Евлоев. Бронза ушла Сергею Емелину (до 60 кг) и Сергею Семенову (до 130 кг).

Борец Садулаев завоевал второе золото на Олимпийских играх в Токио.

Фото и видео: Telegram/Олимпийский комитет России