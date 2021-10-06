Спортсмен готов бороться и за шестую награду.

Россиянин Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе. Спортсмен одолел в финальной схватке в Осло американского представителя Кайла Снайдера. Соперники встретились друг с другом уже в четвертый раз. Для россиянина его победа против Снайдера стала третьей на крупных международных турнирах. В последний раз они боролись в финале Олимпиады в Токио, где первенство было отдано россиянину.

Очень хотел стать пятикратным - звучит куда лучше, чем четырехкратный, слава богу, что удалось. Финал был непростой - со Снайдером всегда боролось тяжело, и сегодня устал, конечно. Абдулрашид Садулаев, российский борец

Спортсмен рассказал, что после поединка можно позволить себе немного отдохнуть от соревнований. За это время он планирует полностью восстановиться от травм. Затем россиянин надеется побороться и за шестую медаль.

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Фото и видео: YouTube / United World Wrestling