Борец Садулаев завоевал золото на Олимпийских играх в Токио

Спортсмен стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх в Токио.

Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото на Олимпийских играх в Токио. Спортсмен принес своей стране 9-ую золотую награду на летних Играх в Японии. Для него самого медаль стала второй за сезон - он стал двукратным олимпийским чемпионом. В финале турнира ему удалось одолеть чемпиона Олимпийских игр 2016 года Кайла Снайдера. Россиянин и американец сражались в весовой категории до 97 килограммов.

Напомним, что Садулаев на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал золотую медаль в весе до 86 кг.

Российские синхронистки выиграли командные соревнования на Олимпиаде.

Фото: Telegram/Олимпийский комитет России