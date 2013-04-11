  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Борец Садулаев завоевал золото на Олимпийских играх в Токио
Сегодня, 14:53
52
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Борец Садулаев завоевал золото на Олимпийских играх в Токио

0 0

Спортсмен стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх в Токио.

Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото на Олимпийских играх в Токио. Спортсмен принес своей стране 9-ую золотую награду на летних Играх в Японии. Для него самого медаль стала второй за сезон - он стал двукратным олимпийским чемпионом. В финале турнира ему удалось одолеть чемпиона Олимпийских игр 2016 года Кайла Снайдера. Россиянин и американец сражались в весовой категории до 97 килограммов.

Напомним, что Садулаев на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал золотую медаль в весе до 86 кг.

Российские синхронистки выиграли командные соревнования на Олимпиаде.

Фото: Telegram/Олимпийский комитет России

Теги: абдулрашид садулаев, золотая медаль, олимпиада в токио
Категории: Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии