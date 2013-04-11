Девушки обошли китаянок и украинок в произвольной программе.

Российские синхронистки выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Токио. Спортсменки принесли своей стране 18-ую главную награду летних Игр в Японии. В составе команды отличились Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар.

Девушки лидировали в соревновании после технической программы. За произвольную они получили от судей 98,8000 балла. Таким образом общая сумма очков за оба выступления составила 196,0979. На второй позиции в дисциплине находятся китайские представительницы. Они заработали 193,5310 балла. Бронзу завоевали украинки - 190,3018.

Боец Рашидов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

Фото: Telegram/Олимпийский комитет России