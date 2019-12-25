Рашидов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Российский борец одолел в соревновании венгра Исмаила Мусукаева.

Российский борец Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Спортсмен удачно выступил в весовой категории до 65 килограммов. Он принес своей стране 65-ую медаль летних Игр в Японии, одолев в схватке венгерского представителя Исмаила Мусукаева. Встреча завершилась с результатом 5-0.

Напомним, что бронза Рашидова стала 23-й в копилке сборной России в Токио. Ранее российские спортсмены завоевали 17 золотых и 25 серебряных наград.

Россиянки остались без золота ОИ в художественной гимнастике впервые за 25 лет.

Фото: Telegram/Олимпийский комитет России

