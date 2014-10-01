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Загир Шахиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе

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Россиянин одолел в финальном сражении иранца.

Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе. Мероприятие проводилось в столице Норвегии - Осло. В завершающем этапе соревнования спортсмен смог обойти по очкам иранского представителя Амирмохаммада Бабака Язданичерати. Поединок между сторонами завершился с результатом 14:4.

Напомним, что россиянин выступает в весовой категории до 65 килограммов. Бронзовые награды на турнире смогли завоевать монгольский и кыргызский борцы по имени Тёмер Очирын Тулга и Алибек Осмонов.

Российских борцов не пустили на рейс в Амстердаме из-за масочного режима.

Фото и видео: Youtube/United World Wrestling

Теги: борьба, загир шахиев, золотая медаль, чемпионат мира
Категории: Спорт, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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