Россиянин одолел в финальном сражении иранца.

Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе. Мероприятие проводилось в столице Норвегии - Осло. В завершающем этапе соревнования спортсмен смог обойти по очкам иранского представителя Амирмохаммада Бабака Язданичерати. Поединок между сторонами завершился с результатом 14:4.

Напомним, что россиянин выступает в весовой категории до 65 килограммов. Бронзовые награды на турнире смогли завоевать монгольский и кыргызский борцы по имени Тёмер Очирын Тулга и Алибек Осмонов.

Российских борцов не пустили на рейс в Амстердаме из-за масочного режима.

Фото и видео: Youtube/United World Wrestling