Российских борцов не пустили на рейс в Амстердаме из-за масочного режима

Михаил Мамиашвили рассказал, что команда из РФ улетела в Осло другим самолетом.

Российских борцов не пустили на рейс в Амстердаме предположительно из-за нарушения масочного режима. Команда делала пересадку на территории воздушной гавани в Схипхоле. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили. Эксперт заметил, что наши соотечественники не смогли долететь до Осло, где со 2 по 10 октября запланированы международные соревнования.

Ребята улетели другим рейсом, своим им улететь не дали. Самое интересное, что нет никаких протоколов, никаких объяснений – вот ты, ты и ты, сняли с рейса. Приспущена была маска или еще что-то. Михаил Мамиашвили, глава ФСБР

Эксперт заявил, что россиянам так и не объяснили причину того, что они не попали на свой рейс. Президент Федерации заметил, что рассчитывает на это, что этот инцидент станет самой большой проблемой для команды на турнире. Он добавил, что сейчас все борцы полным составом летят в Осло.

Занятия спортом снижают риск развития тревожности на 60%.

Фото и видео: Telegram /