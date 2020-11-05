Занятия спортом снижают риск развития тревожности на 60%

От тревожных расстройств страдает десятая част населения Земли.

Ученые из Швеции провели исследование и выяснили, что регулярные занятия спортом могут снизить риск тревожных расстройств на 60%. Статья опубликована в журнале Frontiers.

Отмечается, от тревожных расстройств страдает десятая часть населения планеты. Чаще всего это женщины. Участники лыжных гонок на длинные дистанции выступили в качестве испытуемых. За ними наблюдали ученые в течение 21 года. Выяснилось, что спорт положительно влиял как на женщин, так и на мужчин.

Мы обнаружили, что группа, ведущая более активный образ жизни, имела почти на 60% более низкий риск развития тревожных расстройств, — говорится в статье.

Ранее мы писали, что занятия спортом могут помешать полным людям эффективно худеть.

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