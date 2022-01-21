В Госдуме рассказали, сколько могут вернуть россияне за занятия спортом

По словам депутата, государство мотивирует граждан заниматься споротом "живыми деньгами".

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, сколько могут вернуть россияне за занятия спортом. Об этом он заявил "РИА Новости".

По словам депутата, государство мотивирует граждан заниматься споротом "живыми деньгами". Он уточнил, что россияне могут вернуть до 19,5 тысяч рублей в год в качестве налогового вычета из суммы, потраченной на занятия спортом. Свищев добавил, что получение вычета доступно налоговым резидентам РФ, которые уплачивают НДФЛ по ставке 13% или 15%.

Также депутат уточнил, что на вычет не смогут претендовать самозанятые, индивидуальные предприниматели, а также безработные и нерезиденты. Общий лимит налоговых вычетов на спорт, лечение, обучение и негосударственное пенсионное обеспечение составляет 150 тысяч рублей в год. По словам Свищева, от этой суммы рассчитывается возврат.

