В Госдуме предложили освободить одиноких пенсионеров от оплаты ЖКУ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на законопроект.

Авторами инициативы выступили глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Предложение направили в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Законопроектом предлагается возмещать траты на "коммуналку" по достижении 80-летнего возраста. Депутаты отметили, что по результатам опроса НИУ ВШЭ граждане старше 70 лет направляют более 80% доходов на закрытие базовых потребностей. Также предлагается освободить от уплаты 50% стоимости ЖКУ 65-летний граждан.

Фото: Piter.tv