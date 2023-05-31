  1. Главная
В Госдуме раскритиковали идею нового налога ради камер видеонаблюдения
По словам депутата, любое повышение налогов вызывает дополнительный виток увеличения себестоимости продукции, работ и услуг.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб раскритиковала идею нового налога ради камер видеонаблюдения. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам депутата, для установки необходимого количества камер видеонаблюдения не требуется вводить никаких новых налогов. Она подчеркнула, что любое повышение налогов вызывает дополнительный виток увеличения себестоимости продукции, работ и услуг.

Бессараб напомнила, что безопасность является неотъемлемым конституционным правом каждого гражданина России. Она также отметила, что государство должно обеспечивать своих граждан защитой, в том числе с применением современных технологий.

Фото: Piter.tv

