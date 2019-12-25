  1. Главная
Миронов обвинил ЕГЭ в обмане системы образования
В Госдуме объяснили, что некоторых стобалльников приходится отчислять из вузов.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на российской территории просто обманывает систему образования, поскольку лучше всего его сдают не самые способные выпускники, а самые подготовленные к его системе.  Соответствующее заявление в комментарии журналистам телеканала "360.ru" сделал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Пресс-служба парламентария из нижней палаты распространила текст документа по СМИ. Политик указал, что при подобной системе преимущество получают те дети, у родителей которых есть денежные средства на многочисленных репетиторов.  А у многих школьников, получивших 100 баллов, в итоге вузы отчисляют ко второму или третьему курсу.

А сдали бы ЕГЭ такие гениальные двоечники, как, например, Пушкин или Эйнштейн? А Ломоносов прошел бы через этот фильтр? Уверен, что нет.

Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Напомним, что Министерство просвещения России предложило запретить публиковать в интернете задания ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет. Также могут быть заблокированы сайты с готовыми домашними заданиями.

