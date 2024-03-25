Петербург обогнал Москву по уровню тревожности жителей в 2025 году

Индекс беспокойства в Северной столице вырос в три раза.

Санкт-Петербург впервые опередил Москву и стал регионом с самым высоким индексом тревожности населения в 2025 году. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования "Национальный индекс тревожностей россиян", подготовленного исследовательским агентством КРОС (Когнитивные Решения).

Согласно данным исследования, показатель тревожности в Петербурге за прошедший год вырос в три раза, позволив городу обойти столицу. В топ-5 самых тревожных регионов также вошли: Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Ростовская область, Курская область.

Аналитики выделяют несколько ключевых причин, подпитывающих беспокойство петербуржцев и жителей других регионов-лидеров рейтинга. Экономические факторы: инфляция, рост цен на товары и услуги, недоступность ипотеки. Технологические сбои: частые проблемы с мобильным интернетом и работой мессенджеров. Киберугрозы: рост числа случаев кибермошенничества. Отдельно в исследовании отмечен так называемый "эффект Долиной".

В десятку регионов с наиболее возросшей тревожностью также попали Свердловская, Новосибирская, Нижегородская, Воронежская и Орловская области. Примечательно, что Брянская и Белгородская области, а также Московская область, которые ранее были в лидерах подобных рейтингов, в 2025 году покинули верхние строчки.

