Россияне назвали главные блюда новогоднего стола

Бутерброды с красной икрой и салат "Оливье" остаются ключевыми блюдами для граждан России на Новый год. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на совместное социологическое исследование, проведенное компанией-производителем индейки "Индилайт" и бренда домашних товаров "Cozy home". Известно, что в опросе удалось задействовать порядка 1,2 тысячи граждан страны.

Новогоднее меню… остается узнаваемым и почти каноничным. В числе обязательных блюд: бутерброды с красной икрой – их выбирают 78% участников опроса, салат "Оливье" – его готовят 75% опрошенных. Еще 62% включают в праздничное меню различные нарезки – мясные, сырные и овощные, а также запеченное мясо. выводы исследования

Также известно, что три четверти россиян планируют приготовить блюда на праздничный стол самостоятельно, воспринимая этот процесс как часть новогодних традиций. Каждый пятый респондент сочетает домашнюю еду с покупным меню. И только менее двух процентов населения отмечают приход следующего года в ресторанах. Россияне добавили, что именно приготовление новогодних блюд считается для них начальной точкой по созданию новогодней атмосферы. В таком утверждении признались 81 процент опрошенных. Еще для двух третей граждан одним из значимых элементов праздника является украшение помещения.

Фото: pxhere.com