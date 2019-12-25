Роскачество выявило кишечную палочку в икре пяти торговых марок

В ведомстве раскрыли несоответствия стандарту.

Роскачество по итогам лабораторных исследований выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Известно, что во всех образцах продукции отсутствовали патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу и стафилококк. Также эксперты не выявили там паразитов или их личинок. Проверку прошли товары таких торговых марок, как "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра", "Очень нежная", "365 дней", "Камчатское море", "Меридиан", "Москва на волне", "Путина", "Ашан", "Корсаков", "Тунгутун", "Авача", "Вкусвилл", "Сахалинский Икорный Дом", "МорМер", "Тунайча", "Горчаков", Metro Chef.

"Бактерии группы кишечной палочки были выявлены в икре пяти торговых марок: "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра". У икры "МорМер", "Горчаков" выявлено превышение КМАФАнМ. пресс-служба Роскачества

В ведомстве уточнили, что в бренде "Москва на волне" фиксируется превышение норм технического регламента по количеству дрожжей. Также у образцов двух марок во вкусе красной икры отмечена горечь, еще в одном - горечь и острота, а в другом - горечь и кисловатое послевкусие, кислый запах. Согласно ГОСТу и стандарту "Роскачества" речь идет о нарушении. Однако при этом продукция изготавливалась по нормам технических условий (ТУ), поэтому официально зафиксировано только несоответствие требованиям профильной организации. Икра марки "Деликатеска", изготовленная по ГОСТу, в реальности не соответствует стандарту по количеству соли. Речь идет о 3,2 процентах против принятых 4-7 процентов в зависимости от сорта, товара. Продукция марки "365 дней", произведенная по нормам технических условий, не соответствует стандарту Роскачества (2-5 процентов), так как соли в ней оказалось больше пяти процентов.

Жидкость, вытекшая из лопнувших икринок, называется "джус". Количественное содержание джуса в икре не регулируется. Поэтому требования к его содержанию установлены в стандарте Роскачества - не более 1% джуса от общей массы. В этом исследовании в 12 банках было от 1,6% до 9,3% джуса. пресс-служба Роскачества

В надзорном ведомстве уточнили, что в отечественноймарки "Авача" на банке указано "икра горбуши", однако по ДНК-тесту это более дорогая икра кеты. Формально речь идет о нарушении технического регламента. Однако в виду того, что "подмена" оказалась более дорогой икрой, то, предположительно, речь может идти об ошибке на производстве. По результатам исследования ряд производителей уведомил специалистов о проведении внутренних проверок по контролю качества продукции, а также допонитель ных мероприятиях с персоналом. В частности, торговая сеть Metro направила запрос в отношениикомпании-поставщика марки "Горчаков", а крупный ритейлер "Ашан" провел корректирующие меры с производителями марок "Ашан" и "Авача".

Фото: pxhere.com