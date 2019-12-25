Роскачество обнаружило стафилококк и кишечную палочку в готовом холодце

Специалисты объяснили, какие бренды могут претендовать на "Знак качества".

"Роскачество" выявило золотистый стафилококк в готовом холодце бренда "Ремит", а также бактерии кишечной палочки в продукции торговых марок "Диво", "Ашан" и "Раменский деликатес". Соответствующей информацией специалисты профильной организации поделились через собственную пресс-службу с журналистами. Известно, что в общей сложности микробиологические нарушения найдены в продукции девяти торговых марок. Такое положение дел говорит о серьезных сбоях в санитарно-гигиеническом контроле на производстве или в логистических цепочках. В частности, превышение общего количества микроорганизмов (КМАФАнМ) зафиксировано у российских брендов "Окраина", "Ремит", Super, "Вкусвилл", "Диво", "Ашан", "Раменский деликатес", "Торговая площадь", "Холодушка". В холодце марки "Ашан" лабораторные исследования показали сульфитредуцирующие клостридии.

В ходе исследования образцы готовой продукции были изучены под микроскопом. Эксперты установили в рамках данного исследования, что холодец торговой марки "М" содержал субпродукты, не заявленные в составе на упаковке товара. Не указанные в составе консерванты (бензойная кислота) находились в образцах таких брендов как Super и "Диво". В продукции от "Холодушки" производитель указал неверное содержание белка, а у "Мясного выбора" - неверное содержание углеводов.

В "Роскачестве" добавили, что результатам проводимого исследования нарушений обязательных требований страны не выявлено в продукции торговых марок "Деликатеска", "Ближние Горки", "Востряково", "Из лавки". В том случае, если компании они смогут поправить рецептуру и их продукция будет соответствовать опережающему стандарту, то производители смогут претендовать на присвоение государственного Знака качества.

