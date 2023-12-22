Психолог Белявская рассказала, как побороть тревожность и стресс

По словам эксперта, есть несколько упражнений, которые помогают прийти в состояние спокойствия и баланса.

Психолог Анна Белявская рассказала, как побороть тревожность и стресс. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, есть несколько упражнений, которые помогают прийти в состояние спокойствия и баланса. Она подчеркнула, что их можно применять несколько раз. Одним из таких является практика визуализации, в рамках которой необходимо обеспечить себе максимально комфортное пространство и представить картинку с природой. Белявская отметила, что необходимо "не просто сосредоточиться на этой картинке, а представить" свое нахождение там.

Другой метод борьбы со сттрессом называется практикой заземления, которая перенаправляет внимание и помогает развитию всех органов чувств. Третьей практикой психолог назвала "квадратное" дыхание. Она уточнила, что для ее выполнения необходимо глубоко вдохнуть через нос и параллельно считать до четырех, а после этого повторить счет при задержке дыхания и выдыхании воздуха.

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Фото: Piter.tv