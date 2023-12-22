Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве начнется потепление

По словам эксперта, потепление в Россию придет с запада.

Синоптик Александр Шувалов рассказал, когда в Москве начнется потепление. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, потепление в Россию придет с запада. Первыми, кто ощутит на себе изменение погоды, станут Калининград и Псков. Шувалов отметил, что в ближайшие дни температура составит до +10 градусов, а к выходным показатель поднимется до +15 градусов. Также синоптик сообщил, что в первые пять дней апреля снег практически полностью сойдет.

Ранее мы сообщали, что учительница из Москвы пропала во время теракта в "Крокус Сити Холле".

Фото: Piter.tv