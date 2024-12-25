Петербург впервые за шесть лет обогнал Москву по уровню тревожности

Жители Северной столицы стали самыми тревожными в России в 2025 году.

Санкт-Петербург по итогам 2025 года стал самым тревожным городом России, впервые за шесть лет опередив Москву по этому показателю. Об этом говорится в исследовании КРОС "Национальный индекс тревожности россиян".

По результатам исследования, уровень тревожности среди жителей Санкт-Петербурга в 2025 году вырос почти в три раза и достиг максимального значения за весь период наблюдений. Аналитики отмечают, что ранее лидерство в рейтинге на протяжении шести лет удерживала Москва. Эксперты связывают резкий рост тревожности в Петербурге с рядом социально-экономических факторов. В их числе ухудшение экономической ситуации, снижение доступности ипотечного кредитования, рост цен на топливо, а также подорожание услуг такси.

Дополнительное влияние на эмоциональное состояние жителей оказали перебои в работе мобильного интернета и замедление функционирования популярных мессенджеров. В исследовании также упоминается так называемый "эффект Долиной", который аналитики относят к числу факторов, усиливших уровень общественного беспокойства.

Москва по итогам 2025 года заняла второе место в рейтинге тревожности. В столице показатель снизился примерно на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом. Третье место в исследовании занял Краснодарский край, где уровень тревожности, по данным аналитиков, увеличился в два раза за отчётный период.

Фото: unsplash (Solving Healthcare)