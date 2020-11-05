Занятия спортом могут помешать полным людям эффективно худеть

Для эффективного похудения человек должен создавать дефицит калорий по 500-600 калорий в день.

Биологи выяснили, что полным людям занятия спортом могут помешать эффективно сжигать жир. Статья была опубликована в журнале Cell Biology.

Отмечается, что для похудения человек должен создавать дефицит калорий по 500-600 калорий в день. Для эффективного похудения необходима диета.

Выяснилось, что при активных занятиях спортом организм может сократит количество калорий, сжигаемых во время отдыха. В исследование участие приняли 1,7 тыс. человек с лишним весом.

Испытуемым давали воду с содержанием дейтерия и кислорода-18. Так, в состоянии покоя такие люди теряли лишь от половины калорий, которые они сжигали во время физических нагрузок. Люди, которые не так часто занимались спортом, в состоянии покоя сжигали 72% потребляемых калорий.

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