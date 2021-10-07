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В Петербурге появилось приложение для поиска партнера по тренировкам
Вчера, 23:12
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В Петербурге появилось приложение для поиска партнера по тренировкам

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Благодаря нему жители Северной столицы смогут искать тех, с кем пойти на тренировку, пробежку, футбол.

Приложение "СпортнЁр" запустила экосистема городских сервисов "Цифровой Петербург". Благодаря нему жители Северной столицы смогут искать тех, с кем пойти на тренировку, пробежку, футбол. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Для того, чтобы воспользоваться мини-приложением во "ВКонтакте", нужно заполнить анкету, указать свои интересы и уровень спортивной подготовки. Платформа автоматически откроет чат с собеседником, с которым образовалась пара. 

Ранее мы рассказывали о том, что стало известно, как петербуржцы проводят свои выходные.

Фото: Piter.TV

Теги: занятия спортом, новое приложение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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