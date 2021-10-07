В Петербурге появилось приложение для поиска партнера по тренировкам

Благодаря нему жители Северной столицы смогут искать тех, с кем пойти на тренировку, пробежку, футбол.

Приложение "СпортнЁр" запустила экосистема городских сервисов "Цифровой Петербург". Благодаря нему жители Северной столицы смогут искать тех, с кем пойти на тренировку, пробежку, футбол. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Для того, чтобы воспользоваться мини-приложением во "ВКонтакте", нужно заполнить анкету, указать свои интересы и уровень спортивной подготовки. Платформа автоматически откроет чат с собеседником, с которым образовалась пара.

Ранее мы рассказывали о том, что стало известно, как петербуржцы проводят свои выходные.

Фото: Piter.TV