Стало известно, как петербуржцы проводят свои выходные

Мужчины оказались домоседами, а женщины – любительницами находиться вне дома.

Петербуржцы рассказали, как они проводят свои выходные. Данными поделились аналитики сервиса SuperJob.

Жители Северной столицы предпочитают проводить время на природе (23%), отдыхать с семьей (22%) и заниматься активной деятельностью, гулять (17%). Кроме того, петербуржцам нравится спать в нерабочие дни (10%), читать книги (8%), посещать музеи и театры (6%) и видеться с товарищами (4%).

Мужчины оказались домоседами, а женщины – любительницами находиться вне дома.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы стали больше тратить на услуги салонов красоты.

Фото: Piter.TV