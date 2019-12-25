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Стало известно, как петербуржцы проводят свои выходные
Сегодня, 16:50
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Стало известно, как петербуржцы проводят свои выходные

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Мужчины оказались домоседами, а женщины – любительницами находиться вне дома.

Петербуржцы рассказали, как они проводят свои выходные. Данными поделились аналитики сервиса SuperJob. 

Жители Северной столицы предпочитают проводить время на природе (23%), отдыхать с семьей (22%) и заниматься активной деятельностью, гулять (17%). Кроме того, петербуржцам нравится спать в нерабочие дни (10%), читать книги (8%), посещать музеи и театры (6%) и видеться с товарищами (4%).

Мужчины оказались домоседами, а женщины – любительницами находиться вне дома. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцы стали больше тратить на услуги салонов красоты.

Фото: Piter.TV

Теги: выходные, статистика
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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