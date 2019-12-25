Петербуржцы стали больше тратить на услуги салонов красоты

Однако, как отмечают аналитики, доходность большинства салонов красоты продолжает снижаться.

Число обращения в салоны красоты у жителей Северной столицы и Ленобласти выросло на 12% в сравнении с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные РБК.

В среднем жители двух регионов тратят 2 тыс. рублей на проведение бьюти-процедур. Одновременно с этим вырос ценник на самые востребованные услуги. Стрижка обойдётся на 4% дороже, её средняя стоимость составляет 1291 рублей. Процедура окрашивания волос подорожала на 6,8% и стоит около 2950 рублей. Наконец, стоимость маникюра взлетела на 7,4%, до 1764 рублей.

Однако, как отмечают аналитики, доходность большинства салонов красоты продолжает снижаться. Причиной этому стал рост расходов на необходимые мастерам материалы.

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