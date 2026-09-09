Эксперты подчитали индекс красоты в Петербурге и других городах-миллионниках

Мужская индустрия демонстрирует еще большую доступность, чем женская.

К Международному дню красоты, который отмечается 9 сентября, эксперты сервиса 2ГИС проанализировали рынок индустрии красоты в городах-миллионниках. Специалисты сопоставили среднюю стоимость женского и мужского набора услуг с уровнем зарплат по данным Росстата, пишет "Петербургский дневник".

В среднем по стране полный женский комплекс (маникюр, педикюр, брови, стрижка) обходится в 11 232 рубля. На одну среднюю зарплату россиянка может позволить себе восемь походов в салон. Самым доступным городом для женщин стала Москва (11 визитов), где высокая цена услуг компенсируется максимальными доходами. В тройку лидеров также вошли Красноярск и Челябинск (по 10 визитов). При этом именно в Челябинске зафиксирована самая низкая стоимость такого набора среди миллионников – 8655 рублей.

Жительницы Петербурга тратят на процедуры 14 033 рубля, что позволяет им посещать мастера девять раз в месяц. Мужская индустрия демонстрирует еще большую доступность. Средний "мужской набор" (стрижка, борода, маникюр) стоит 6989 рублей, позволяя совершать 14 визитов ежемесячно. Здесь лидируют Москва (20 визитов), а также Пермь и Красноярск (по 16). Петербуржцы могут сходить в барбершоп или салон 16 раз в месяц, потратив на визит около 8202 рублей в сумме.

За последние три года количество заведений выросло почти на 28%. Быстрее всего сегмент расширяется за счет мужских парикмахерских: число барбершопов в миллионниках увеличилось на 43,3% (с 3430 до 4916 точек). В Петербурге сейчас работает 885 барбершопов — их стало больше на 36,4% за три года.

Ранее Роспотребнадзор по Петербургу предупредил о риске заразиться ВИЧ и гепатитами в салонах красоты.

Фото: Magnific (fxquadro)